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Филиал Малого театра откроется в Когалыме 22 марта

По словам губернатора Натальи Комаровой, он будет выглядеть как копия московского Малого театра

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Филиал Малого театра в Ханты-Мансийском автономном округе откроется 22 марта 2019 года. Об этом сообщила в среду губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова на пресс-конференции в ТАСС.

"Он будет выглядеть практически как точная копия московского Малого театра. С точки зрения права, это филиал этого театра. Мы удовлетворены тем, что такое решение принято, Министерство культуры РФ и вице-премьер Ольга Голодец контролируют эту ситуацию", - сказала она.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сообщил, что на IV Петербургском культурном форуме было подписано соглашение с компанией "Лукойл" о создании филиала Малого театра на севере.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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