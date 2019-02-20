Филиал Малого театра откроется в Когалыме 22 марта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Филиал Малого театра в Ханты-Мансийском автономном округе откроется 22 марта 2019 года. Об этом сообщила в среду губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова на пресс-конференции в ТАСС.

"Он будет выглядеть практически как точная копия московского Малого театра. С точки зрения права, это филиал этого театра. Мы удовлетворены тем, что такое решение принято, Министерство культуры РФ и вице-премьер Ольга Голодец контролируют эту ситуацию", - сказала она.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сообщил, что на IV Петербургском культурном форуме было подписано соглашение с компанией "Лукойл" о создании филиала Малого театра на севере.