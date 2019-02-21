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В Югре экскаватор провалился под лед, водитель погиб

Инцидент произошел на озере Черное в Нефтеюганском районе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Экскаватор провалился под лед на озере Черное в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Как сообщает информационно-аналитический отдел "Центроспас-Югория", в настоящее время спасатели проводят работы по извлечению тела погибшего водителя.

"Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали район происшествия. С помощью водолазного снаряжения удалось обнаружить погибшего [54-летний мужчина]. В настоящее время работы по извлечению тела водителя продолжаются", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 февраля. На месте происшествия работают сотрудники СК РФ, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным Гидрометцентра ХМАО, 20 февраля в Нефтеюганском районе температура воздуха составляла минус 25 градусов.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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