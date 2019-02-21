Девять человек, в том числе два ребенка, заболели корью в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Заболевания корью лабораторно подтверждены у девяти жителей Нягани и Октябрьского района Ханты-Мансийского автономный округа - Югры. Среди заболевших - двое детей, сообщил ТАСС в четверг главный государственный санитарный врач по Нягани и Октябрьскому району Комитас Шахназаров.

"На данный момент подтвержденных диагнозов девять. Среди них - семь взрослых и один и ребенок из Нягани, и еще один ребенок из Октябрьского района. Заболевание корью - ситуация нестандартная. <…> Ситуация по кори осложнилась существенно", - сказал собеседник агентства, добавив, что в ноябре-декабре 2018 года в Нягани были также зарегистрированы четыре случая заболевания корью.

По его словам, изначально корь завез в город один из заболевших местных жителей, не имевший прививки, после поездки в Екатеринбург. После этого он пообщался с людьми, которые либо не имели прививку, либо не успели закончить вакцинацию. "По первоначальным данным, в Нягань ее [корь] завезли из Екатеринбурга. Окончательные данные будут после завершения расследования", - отметил Шахназаров.

Он уточнил, что разработан комплекс мероприятий по недопущению дальнейшего распространения болезни. В частности, в школы и детские сады города планируется не допускать педагогов, учеников и воспитанников, не имеющих прививки от кори. "Сейчас мы к этому идем. Сейчас ограничено посещение по решению заведующих садиков и директоров школ на основании постановления, которое я издал, что такие мероприятия будут проводиться", - пояснил Шахназаров.

По данным территориального отдела управления Роспотребнадзора, на начало текущей недели в Нягани было зарегистрировано более 150 детей, чьи родители отказались от вакцинации против кори.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Считается детской болезнью, однако кори подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит, энцефалит. В некоторых случаях может привести к смертельному исходу. Вероятность летального исхода от осложнений составляет порядка 0,2%. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертность от этого заболевания в мире в 2017 г. составила 110 тыс. человек.