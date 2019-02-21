"Единая Россия" приостановила членство подозреваемого в браконьерстве бизнесмена из Тюмени

ТАСС, 21 февраля. Президиум политсовета тюменского регионального отделения (ТРО) партии "Единая Россия" приостановил членство в партии предпринимателя Виталия Красноштанова в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о браконьерстве в Курганской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Ранее уральские СМИ сообщили о задержании четверых человек на территории Далматовского района Курганской области за незаконную охоту на косуль. В материалах упоминаются тюменцы Виталий Красноштанов, Дмитрий Очиров, Виталий Маковчук, а также мужчина, личность которого не установлена. В пресс-службе регионального УМВД ТАСС сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

"Членство в "Единой России" Виталия Красноштанова приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела за браконьерство по ст. 258 УК РФ. Есть информация, что Красноштанов планирует написать заявление о добровольном выходе из партии. Если он это не сделает, то учитывая тяжесть обстоятельства дела, мы намерены исключить его из партии в самое ближайшее время", - приводит цитату президиума политсовета регионального отделения партии пресс-служба.

Согласно данным из открытых источников, Виталий Красноштанов является членом Торгово-промышленной палаты Тюменской области и руководителем рекламной компании "Лайф +".