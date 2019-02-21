"Сибур" рассчитывает завершить строительство ВПП в аэропорту Тобольска в 2019 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Сибур Холдинг" рассчитывает на завершение строительств взлетно-посадочной полосы строящегося аэропорта в Тобольске в 2019 г., сообщил журналистам глава холдинга Дмитрий Конов.

"Видимо, два этапа. Это строительство взлетно-посадочной площадки и строительство аэропортового комплекса. Хотим первую часть завершить внутри 2019 г.", - сказал Конов. Второй этап строительства, по его словам, ориентировочно должен завершиться в 2020-2021 гг.

При этом Конов не стал комментировать объемы инвестиций в проект и проектную длину взлетно-посадочной полосы. На вопрос, будут ли направлены в строительство первого этапа бюджетные средства или его профинансирует "Сибур", Конов ответил, что "не думает, что строительство взлетно-посадочной полосы будет осуществлено за счет бюджета".

Ранее сообщалось, что "Сибур" и власти Тюменской области рассматривают возможность строительства аэропорта в Тобольске, генеральным проектировщиком проекта выступил институт "Аэропроект". Длина взлетно-посадочной полосы предположительно составит 2,7 км, в данный момент ведутся поиски подрядчика. Стоимость проекта, по разным оценкам, может составить от 12 до 15 млрд руб.