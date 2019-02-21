В Екатеринбурге будет работать экспертная площадка "Академии русской мечты"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Экспертная площадка дискуссионного клуба "Академии русской мечты" будет работать в мультимедийном парке "Россия - Моя история" в Екатеринбурге. Об этом сообщил в четверг ТАСС на открытии академии ее ответственный секретарь Андрей Русаков.

Идея создания дискуссионного клуба "Академия русской мечты" была впервые озвучена в декабре 2018 года во время встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и российского публициста и писателя Александра Проханова.

"Экспертная площадка будет работать в Екатеринбурге и муниципальных образованиях, где будут проводиться мероприятия. В экспертный состав войдут общественные деятели, ученые, политологи, эксперты, приглашать будем так же интересных общественных деятелей, планируем проведение круглых столов. Это будет общественно-экспертная площадка", - сказал Русаков.

Планируется, что встречи будут проходить раз в месяц в парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге.

"На сегодняшний день дискуссионных площадок, которые могут обсуждать важные для региона и для страны темы, нет", - уточнил секретарь.

Выступая на открытии "Академии русской мечты" Проханов, пояснил, что ее задача - "исследовать движение русской исторической мысли от самых древних времен до наших дней".

"Потому что на каждом этапе нашей истории лучшие и самые просвещенные люди формулировали национальную задачу, национальную мечту, как я говорю. Идеалы формулировали и национальные мистики, и наши литераторы <...> И этот идеал мы хотим нащупать сегодня", - сказал он журналистам.

Александр Проханов - российский писатель и публицист. Автор романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Господин Гексоген", "Теплоход "Иосиф Бродский" и других. С 1990 по 1993 годы занимал пост главного редактора газеты "День", а с 1993 года возглавляет редакцию газеты "Завтра".