Шесть человек пострадали в многоквартирном доме при пожаре в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Четверо взрослых и двое детей отравились продуктами горения в ночь на пятницу при пожаре в многоквартирном доме в Металлургическом районе Челябинска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского управления здравоохранения.

"Сообщение о пожаре в квартире в многоквартирном жилом доме на улице Прокатной поступило в 23:54 (21:54 мск). Всего в квартире было шесть человек, все получили отравление продуктами горения легкой степени - это шестимесячный ребенок, 15-летний ребенок и четверо взрослых, включая беременную женщину. От госпитализации они отказались", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области журналистам сообщили, что при тушении пожара были эвакуированы 15 жильцов соседних квартир. В результате пожара сгорели холодильник и мебель в кухне на площади 6 кв. м. Наиболее вероятной причиной возгорания является короткое замыкание электрооборудования.