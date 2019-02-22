Обвиняемый во взятке курганский депутат стал фигурантом уголовных дел о мошенничестве

ТАСС, 22 февраля. Следователи возбудили два уголовных дела о мошенничестве в отношении депутата Щучанской районной думы Курганской области Авака Бабаяна, который обвиняется в даче взятки бывшему заместителю губернатора региона Роману Ванюкову. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что Бабаян обвиняется в даче взятки в особо крупном размере бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову. Ванюков, Бабаян, а также посредник при передаче взятки Пархаев были задержаны 29 ноября 2018 года. Всем троим судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января. В конце января Курганский городской суд отпустил Пархаева под подписку о невыезде, а двум другим фигурантам дела продлил арест на два месяца.

"По версии следствия, в 2017 году Бабаян, являясь фактическим руководителем одной из коммерческих организаций, в рамках исполнения государственного контракта на строительство дороги в Щучанском районе дал указание подчиненным использовать гораздо меньший объем щебня, чем это предусмотрено проектной документацией и условиями контракта, скрыв данный факт от государственного заказчика. В результате чего толщина дорожного полотна на некоторых участках трассы оказалась вдвое меньше положенного. Указанным образом у заказчика было похищено более миллиона рублей. Аналогичным образом более миллиона рублей было похищено в том же году у администрации города Шумихи при ремонте одной из улиц райцентра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по данным фактам в отношении Бабаяна возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере").