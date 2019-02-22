Омбудсмен Югры и СК проверяют сообщения о пытках иеговиствов, задержанных в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре начали проверку в связи публикациями о том, что задержанных в Сургуте последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ) якобы пытали. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Ранее последователи "Свидетелей Иеговы" сообщили на своем сайте, что 15 февраля после обысков их адепты были доставлены в здание управления Следственного комитета, где им якобы связали руки скотчем, избили, раздели, обливали водой и пытали электрошокером. Несколько человек получили травмы и обратились в надзорные органы, отмечалось в сообщении.

"Обращения от "Свидетелей Иеговы" к нам не поступали, но мы решили организовать свою проверку", - сказал представитель следственного управления СК РФ по ХМАО.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Югре ТАСС сообщили, что омбудсмен Югры Наталья Стребкова также начала проверку. Ранее к ней поступили обращения от родственников задержанных в Сургуте сторонников религиозной организации.

"К омбудсмену Югры поступили обращения от родственников последователей "Свидетелей Иеговы", однако сами адепты к ней не обращались. В связи с чем она начала проверку, в ходе которой состоится ее встреча с прокурором [Югры Евгением Ботвинкиным]", - уточнил собеседник агентства, добавив, что Стребкова в начале следующей недели планирует встретиться с задержанными иеговистами.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех задержанных в Сургуте членов "Свидетелей Иеговы" по ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Последователи данной организации участвовали в конспиративных собраниях, распространяли среди населения запрещенную литературу, осуществляли вербовку новых адептов. Сургут стал вторым городом автономного округа, где в феврале силовыми ведомствами была выявлена ячейка иеговистов. 7 февраля в Урае была ликвидирована деятельность местной ячейки "Свидетелей Иеговы".