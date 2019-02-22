Сотрудники свердловского УФСБ ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области ликвидировали цех по производству контрафактного алкоголя. На производстве работали четыре нелегальных мигранта из Таджикистана, сообщается в пятницу в релизе пресс-службы УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Свердловской области обнаружен цех по розливу фальсифицированной алкогольной продукции. На территории участка, арендуемого уроженцем Северной Осетии, изъято более шесть тонн запрещенного к свободному обороту этилового спирта в пластиковой упаковке, а также расфасованной в стеклянную тару спиртосодержащей жидкости с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции. На производстве работали пятеро граждан Таджикистана, четверо из которых находятся на территории России с нарушением миграционного законодательства", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что одновременно на одном из складов в Екатеринбурге было изъято свыше 10 тонн контрафактного алкоголя, а именно 20,6 тыс. бутылок с контрафактом. Фальсификат изъят из обращения, материалы мероприятий переданы в Главное следственное управление ГУ СВД по Свердловской области.