Бывшему челябинскому омбудсмену продлили задержание до 25 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска продлил задержание до 25 февраля бывшему уполномоченному по правам человека в Челябинской области Алексею Севастьянову, подозреваемому в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

20 февраля со ссылкой на главу адвокатского бюро "Трунов, Айвар и партнеры" Игоря Трунова сообщалось, что Севастьянову инкриминируется покушение на мошенничество. Правительство Челябинской области признано потерпевшей стороной. Полицейские собираются доставить экс-омбудсмена в Челябинск для избрания меры пресечения.

"Рассмотрев ходатайство следователя, суд постановил отложить до 10 часов 25 февраля рассмотрение ходатайства об избрании меры, продлив задержание до 18:30 25 февраля", - сказала судья.

Судья на процессе сообщила, что, по версии следствия, Севастьянов представил чиновникам в 2016 году подложный договор о приобретении скота. Он являлся участником конкурса на получение гранта 3 млн рублей как владелец крестьянского хозяйства.

Севастьянов был уполномоченным по правам человека в Челябинской области в период с 2010 по 2015 год. После прекращения полномочий он стал заниматься предпринимательской деятельностью, продолжил научную и общественную деятельность.