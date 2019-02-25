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В Челябинской области стартовали танковые учения с участием более 500 военнослужащих

В маневрах, которые продлятся до конца недели, задействованы около ста экипажей танков Т-72

ТАСС, 25 февраля. Учения танковых войск с участием более 500 военнослужащих стартовали в понедельник на полигоне в Челябинской области. В маневрах задействованы около ста экипажей танков Т-72, отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"Во время учений танковые батальоны будут состязаться в нестандартных приемах боя, действуя друг против друга. Военнослужащие отрабатывают ведение рейдовых и обходящих действий, стремясь занять наиболее выгодные позиции для наступления. Экипажи будут организовывать засады, чтобы затянуть передовые силы условного неприятеля в "огневые мешки" и сорвать их продвижение. В начавшихся маневрах задействованы более 500 военнослужащих и около 100 экипажей танков Т-72", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе военного округа, учения продлятся до конца недели. "Завершающим этапом станут боевые стрельбы, в которых огневые средства будут действовать в единой системе с несколькими видами разведки", - добавили в ЦВО.

90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована 1 декабря 2016 года в составе войск Центрального военного округа с дислокацией частей в Челябинской и Свердловской областях.

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