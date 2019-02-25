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Свердловские спасатели открыли онлайн-регистрацию для туристических групп

В пресс-службе ведомства сообщили, что предварительная регистрация тургруппы с описанием предстоящего похода существенно облегчает работу спасателей при возникновении несчастного случая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Свердловской области открыло онлайн-регистрацию туристических групп. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"С целью обеспечения безопасности и получения, в случае необходимости, квалифицированной помощи спасатели рекомендуют всем туристическим группам и отдельным туристам информировать о своем маршруте через онлайн-сервис. Предварительная регистрация тургруппы с описанием предстоящего похода или поездки существенно облегчает работу спасателей при возникновении несчастного случая и уменьшает территорию поисков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что раньше все документы - точный маршрут, состав группы и прочее - необходимо было подавать спасателям лично.

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