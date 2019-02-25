В Магнитогорске завершили демонтаж поврежденных взрывом подъездов дома

ТАСС, 25 февраля. Демонтаж конструкций 7 и 8 подъездов дома № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске Челябинской области, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв и обрушение части дома, завершен. Об этом в понедельник ТАСС сообщил директор, проводящего демонтаж части здания, предприятия "РВС" Юрий Овчаров.

По итогам исследований было принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома номер 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, которые после ЧП не подлежат восстановлению, демонтаж начался 4 января. 16 января президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил расселить весь дом, а не несколько подъездов, но не все жители с этим согласны. Окончательное решение по расселению будет принято после полной инженерно-строительной экспертизы технического состояния всего здания после демонтажа.