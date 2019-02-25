В Магнитогорске завершили демонтаж поврежденных взрывом подъездов дома

ТАСС, 25 февраля. Демонтаж конструкций 7 и 8 подъездов дома № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске Челябинской области, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв и обрушение части дома, завершен. Об этом в понедельник ТАСС сообщил директор, проводящего демонтаж части здания, предприятия "РВС" Юрий Овчаров.
По итогам исследований было принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома номер 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, которые после ЧП не подлежат восстановлению, демонтаж начался 4 января. 16 января президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил расселить весь дом, а не несколько подъездов, но не все жители с этим согласны. Окончательное решение по расселению будет принято после полной инженерно-строительной экспертизы технического состояния всего здания после демонтажа.
"Мы завершили работы по демонтажу с опережением графика", - сказал собеседник агентства.
Согласно информации на сайте мэрии Магнитогорска, по состоянию на 25 февраля 2019 года на основании проводимых наблюдений, включая тахеометрическую съемку, перемещений конструкций не зафиксировано. "Состояние здания, включая 1-4 и 11-12 подъезды, не представляет угрозы для проживания", - говорится на сайте.
По данным дорожной карты демонтажных и восстановительных работ, проводить комплексное обследование дома будет компания "Магнитогорский гипромез", которая передаст результаты в госэкспертизу Челябинской области. Заседание межведомственной комиссии о признании дома аварийным, либо подлежащим дальнейшей эксплуатации пройдет 1 апреля.
Утром 31 декабря 2018 года на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня. Третьего января МЧС объявило о ее завершении.