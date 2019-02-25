Четверо детей госпитализированы с отравлением после авиарейса из Москвы в Магнитогорск

ТАСС, 25 февраля. Медики госпитализировали с пищевым отравлением четверых детей, которые прилетели на спортивные соревнования в Магнитогорск рейсом из столичного аэропорта Шереметьево, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в аэропорт Магнитогорска прибыло воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Москва (Шереметьево) - Магнитогорск. На борту находилась организованная группа детей 2003 года рождения - 11 человек и трое взрослых. По прибытии рейса четверо детей обратились за медицинской помощью и госпитализированы с предварительным диагнозом пищевое отравление. Состояние пострадавших удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети живут в Южно-Сахалинске, а в Магнитогорск прилетели для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту.

Карталинской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту произошедшего.