Вертолеты Ми-24 уничтожили объекты условного противника в ходе учений на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ми-24 армейской авиации уничтожили военные объекты условного противника по данным полученным от разведчиков танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) на учениях под Екатеринбургом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Вскрыв координаты стационарных или движущихся объектов неприятеля, разведчики с оборудованных наблюдательных постов наводили с максимальной точностью удары вертолетов Ми-24. Роль противника играл мотострелковый батальон, который в ходе маневров отработал задачи по маскировке личного состава и техники, а также действия при угрозе возникновения воздушных ударов", - говорится в сообщении.

К учениям было привлечено более 500 военнослужащих, задействовано семь вертолетов армейской авиации, уточнили в округе.

В пресс-службе пояснили, что для наведения огня военнослужащие использовали современные навигаторы "Перунит-В" с точным определением координат в системе ГЛОНАСС/GPS, а для корректировки поражения целей лазерные приборы разведки ЛПР-3. "Также военнослужащие отработали разведку боем, переход от дневных к ночным действиям, организацию оборонительных засад в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы", - добавили в пресс-службе.

В округе ТАСС уточнили, что разведывательные действия отрабатывались в рамках совместных учений мотострелковых, разведывательных подразделений и авиации. "Учения начались 22 февраля и завершились в понедельник 25 февраля", - резюмировали в пресс-службе.