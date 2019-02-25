Бывший глава Миасса останется под стражей до 6 апреля по делу о взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник оставил без изменения постановление Центрального районного суда, которым бывшему главе города Миасса Станиславу Третьякову продлен срок содержания под стражей до 6 апреля по обвинению во взяточничестве. Об этом журналистам сообщила пресс-служба инстанции.

Третьяков помещен под стражу решением Центрального районного суда Челябинска после того, как следственное управление СК России по Челябинской области возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации города, получил взятку в размере более чем 140 тыс. рублей за выделение земельного участка. Третьяков был назначен главой администрации Миасса 24 января 2014 года.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Станислава Третьякова, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 4 февраля 2019 года, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 6 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление суда первой инстанции обжаловал адвокат обвиняемого. Он просил изменить действующую меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества.