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Глава Челябинской области раскритиковал качество уборки снега на улицах областного центра

Борис Дубровский поручил усилить работу с управляющими компаниями и в случае, если они не выполняют свои обязанности, лишать их лицензии
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещании с главами районов Челябинска назвал катастрофической ситуацию с уборкой снега во дворах и на улицах областного центра и потребовал от городских властей навести порядок в этой сфере, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

"Челябинск не может так выглядеть. <...> Был на зимней сельской спартакиаде в [селе] Долгодеревенском - так там чище, чем в Челябинске. <…> Ситуация в городе сложилась недопустимая!" - процитировал губернатора пресс-секретарь.

По словам Федечкина, губернатор поручил администрации Челябинска должным образом спрашивать с подрядчика выполнения условий контракта, и, если дороги не почищены должны образом, то не подписывать с ним акт приемки работ.

"Если подрядчик не справляется, пусть подключает субподрядные организации. Средств выделяется достаточно: можно вычистить город от снега", - процитировал губернатора пресс-секретарь.

Федечкин добавил, что главам районных администраций и Госжилинспекции Дубровский поручил усилить работу с управляющими компаниями, а в случае, если они не выполняют свои обязанности, лишать их лицензии.

Также губернатор поручил городским властям составить две дорожные карты: о том, как будет идти уборка снега в марте, и о том, как будет организована работа в следующем зимнем сезоне.

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