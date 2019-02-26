Двадцать самолетов Су-24 и Су-34 на учениях отработали дозаправку в небе над Уралом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Челябинской области, в ходе летно-тактических учений отработали дозаправку топливом в воздухе над Уралом. В маневрах были задействованы 20 единиц авиатехники, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"Одновременно в воздухе в очереди на дозаправку находились сразу два типа самолетов - Су-24 и Су-34. Дозаправка осуществлялась днем и ночью. На высоте до 6 тысяч метров при скорости 550 км/ч летчики приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, чтобы с выпущенной штангой установить контакт с конус-датчиком заправщика", - говорится в сообщении.

После дозаправки в воздухе экипажи нанесли бомбовый удар по мишеням, имитирующим скопление бронетехники условного противника, на авиационном полигоне Курганской области. "Всего в маневрах были задействованы 20 самолетов, авиатехника взлетала с аэродрома Шагол в Челябинской области", - добавили в военном округе.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на вооружение Центрального военного округа впервые поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов. Всего на вооружение челябинских летчиков поступили 18 единиц Су-34.