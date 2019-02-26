В Сургуте госпитализировали ребенка, которого в аэропорту уронил бортпроводник

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Бортпроводник самолета, прибывшего из Махачкалы в Сургут во вторник утром, уронил на пол пятимесячного ребенка, который получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в медицинском пункте аэропорта Сургут.

"Сегодня в 04:25 поступило сообщение о падении пятимесячного ребенка на пол. По словам матери, она попросила бортпроводника помочь с переноской, однако он ребенка не удержал и уронил. Ребенок получил травмы при падении, поэтому после инцидента мы вызвали скорую", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок госпитализирован в одно из лечебных учреждений Сургута. Характер травм собеседник агентства не озвучил.

Авиакомпания "Победа" возьмет на себя все расходы, связанные с лечение ребенка, пострадавшего при падении из люльки в аэропорту Сургута. Перевозчик проводит проверку по факту случившегося, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Мы очень сожалеем, действительно, произошел несчастный случай, ребенок выпал из люльки, когда наш бортпроводник его нес по трапу после выполнения рейса DP501 Махачкала - Сургут. <…> Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту. Все расходы, связанные с лечением ребенка, авиакомпания компенсирует в полном объеме", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время авиакомпания "Победа" проводит собственное расследование по данному факту, добавили в пресс-службе.

В свою очередь в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ ТАСС сообщили, что разбираются в ситуации. "Изучаем ситуацию. Более подробная информация будет позднее", - сказал представитель ведомства.

Источник в аэропорту Сургута сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, у ребенка сломан нос, и ему назначено амбулаторное лечение.

В новость были внесены изменения (9:20 мск) - приводится информация от источника о характере травм ребенка в последнем абзаце