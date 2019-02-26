Прокуратура вновь обжаловала приговор экс-председателю гордумы Тюмени

ТАСС, 26 февраля. Прокуратура Тюменской области вновь обжаловала приговор экс-председателю Тюменской городской думы Дмитрию Еремееву, осужденному к условному сроку за ДТП с его участием, в котором погибли два человека. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального ведомства.

"Прокуратура Тюменской области внесла апелляционное представление на приговор Тюменского районного суда Тюменской области от 19 февраля 2019 года Дмитрию Еремееву в связи с мягкостью назначенного подсудимому наказания. Апелляционное представление будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда", - говорится в сообщении.

Ранее суд при повторном рассмотрении дела приговорил Еремеева к трем годам условно по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". 24 июня Еремеев, находясь за рулем автомобиля, при совершении обгона допустил столкновение с другой машиной, в результате чего погибли два человека. Свою вину Еремеев признал.

Инцидент, получивший большой общественный резонанс, первоначально был квалифицирован по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения. 3 сентября суд освободил Еремеева от уголовной ответственности, назначив ему штраф в размере 160 тысяч рублей. Позже Тюменский областной суд отменил это решение по апелляционному представлению прокуратуры, вернув материалы уголовного дела на дальнейшее расследование. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов обращался в прокуратуру с просьбой провести более тщательное расследование инцидента.