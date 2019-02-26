Около 10 тыс. жителей Салехарда остаются без электричества из-за аварии на подстанции

ТАСС, 26 февраля. Энергетики в Салехарде устраняют последствия аварии на подстанции, которая утром во вторник оставила без электричества около 24 тыс. человек, на данный момент в зоне отключения остаются 10 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"В 07:24 (09:24 мск) на подстанции 110 кВ "Северное Сияние" (ДЗО ПАО "Россети" - АО "Тюменьэнерго") действием защит отключился выключатель. <…> Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей Салехарда (около 24 тыс. человек). В 07:51 (09:51) части потребителей подано напряжение, остаются обесточены около 10 тыс. человек", - говорится в сообщении. Всего в Салехарде проживают около 50 тыс. человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Тюменьэнерго", предположительно, оборудование на подстанции "Северное сияние" отключилось из-за повреждения оборудования потребителя. "Сейчас оборудование "Тюменьэнерго" включается в работу. В ближайшее время все [потребители] будут запитаны", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается на сайте администрации Салехарда, 26 февраля в городе прогнозируется метель, порывы ветра могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха днем составляет минус 8-10 градусов.