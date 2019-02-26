В Салехарде восстановлено электроснабжение после аварии на подстанции

ТАСС, 26 февраля. Энергетики устранили последствия аварии на подстанции в Салехарде, электроснабжение восстановлено полностью, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Тюменьэнерго".

Ранее сообщалось, что произошедшая утром авария на подстанции "Северное Сияние" оставила без электричества около 24 тыс. жителей Салехарда, позже в зоне отключения остались 10 тыс. человек. Всего в Салехарде проживают около 50 тыс. человек.

"В 10:25 (8:25 мск) напряжение подано всем обесточенным потребителям. В настоящее время оборудование "Тюменьэнерго" функционирует в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается на сайте администрации Салехарда, 26 февраля в городе прогнозируется метель, порывы ветра могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха днем составляет минус 8-10 градусов.