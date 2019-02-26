Депутаты в Свердловской области ввели должность вице-губернатора региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области внесли изменения в Устав региона и ввели должность вице-губернатора, передает корреспонндет ТАСС.

Заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников на заседании отметил, что вице-губернатор будет включен в состав правительства региона. Он будет курировать вопросы внутренней и информационной политики.

Изменения структуры исполнительной власти региона проходят с сентября 2018 года, когда губернатор области Евгений Куйвашев внес законопроект, предполагающий ликвидацию администрации губернатора. Вместо упраздняемой структуры был создан аппарат губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области, который обеспечивает организационное, правовое и иное сопровождение.

Основная причина изменений - исполнение майского указа, которые затрагивают деятельность органов государственной власти и ставят цель сконцентрировать все ресурсы на обеспечение задач социально-экономического развития региона.