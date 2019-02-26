Пострадавший в аэропорту Сургута ребенок находится на амбулаторном лечении

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Пострадавший при падении из люльки в аэропорту Сургута ребенок находится на амбулаторном лечении, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО).

Ранее сообщалось, что бортпроводник рейса, прибывшего из Махачкалы в Сургут во вторник утром, уронил на пол пятимесячного ребенка, который с травмами был доставлен в одну из больниц Сургута.

"Медики Сургута обследовали ребенка", - сказал собеседник агентства, не уточнив характер повреждений, которые получил младенец.

Как ранее сообщал ТАСС источник в аэропорту Сургута, по предварительным данным, у ребенка сломан нос. В авиакомпании "Победа", которая выполняла рейс, сообщали, что она возьмет на себя все расходы, связанные с лечением младенца. Как сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, по данному факту проводится проверка.