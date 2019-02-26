Около 500 млн руб. долгов по зарплате взыскали свердловские судебные приставы в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы взыскали около 500 млн рублей долгов по заработной плате в Свердловской области в 2018 году, что на 119 млн рублей больше, чем годом ранее. Об этом во вторник сообщила журналистам и. о. руководителя управления федеральной службы судебных приставов России по региону Альбина Сухорукова.

"Одной и основных наших задач является восстановление прав трудящихся и защита прав несовершеннолетних граждан. Так, в рамках исполнительных производств о взыскании заработной платы судебными приставами-исполнителями взыскано более 485 млн рублей заработной платы. Это превысило достигнутые значения 2017 года на 119 млн рублей, права 21 тыс. жителей Свердловской области восстановлены, они получили свою заработную плату, не выплаченную вовремя", - сказала она.

Кроме того, по категории алиментных платежей взыскано 210 млн рублей. "В 2018 году к административной ответственности привлечен 3041 должник по алиментным платежам, к уголовной ответственности привлечены 1338 граждан, обязанных к оплате алиментов", - пояснила Сухорукова.

По словам Сухоруковой, в качестве принудительных мер применялось ограничение в праве выезда за пределы РФ. "Почти 22 тыс. должников по алиментным платежам были ограничены в выезде за пределы РФ", - отметила она.

Сухорукова добавила, что в течение прошлого года было возбуждены около 2 млн исполнительных производств. По ее словам, количество исполнительных производств увеличилось относительно 2017 года за счет увеличения таких категорий исполнительных производств, как коммунальные платежи, взыскание налогов, кредитные платежи.