Источник: военнослужащий открыл стрельбу холостыми патронами с балкона под Челябинском

ТАСС, 26 февраля. Военнослужащий по контракту в городе Симе Челябинской области из охолощенного оружия открыл стрельбу с балкона третьего этажа многоквартирного дома. В настоящее время он задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В городе Сим мужчина с балкона открыл стрельбу из охолощенного, то есть непригодного для боевых выстрелов оружия. Стрелявший задержан", - сказал источник. Он добавил, что мужчина оказался военнослужащим по контракту. По факту произошедшего проверку проводит военный следственный отдел СК России.

По данным местных СМИ, мужчина стрелял, стоя на балконе третьего этажа дома на улице Володарского. Комментарием пресс-службы Центрального военного округа ТАСС пока не располагает.