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Число заболевших корью жителей Екатеринбурга увеличилось до 35

Ранее сообщалось о 28 случаях заражения инфекцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Число заболевших корью жителей Екатеринбурга увеличилось до 35, сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее сообщалось о 28 случаях заражения корью в нескольких районах города.

"По состоянию на 26 февраля 2019 года в Екатеринбурге зафиксировано 35 лабораторно подтвержденных случаев кори. Среди них 28 детей (все непривитые) и семь взрослых", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в городе привито от кори 13,6 тыс. жителей. Раннее власти Екатеринбурга запретили воспитанниками детсадов, школьникам и студентам колледжей посещать занятия при отсутствии у них письменного подтверждения прививки от кори.

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