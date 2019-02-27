Время доставки почты между Екатеринбургом и Челябинском сократилось до одного дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Открытие дополнительного почтового маршрута сократило время доставки почты между Челябинской и Свердловской областями до одного дня. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе уральского отделения Почты России.

"Новый оптимизированный маршрут Екатеринбург - Челябинск - Екатеринбург сократил сроки доставки почты и позволил осуществлять посылочный обмен между регионами в течение одного дня. Его протяженность 450 километров, маршрут обслуживается почтовым автотранспортом повышенной тоннажности и курсирует ежедневно. Челябинская почта, кроме адресатов в Екатеринбурге, также будет направляться транзитом в северные и восточные регионы страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что маршрут открыт в дополнение к существующей магистральной линии Екатеринбург- Челябинск -Уфа. "Таким образом, почтовое сообщение между регионами осуществляется дважды в сутки", - уточнили в пресс-службе.

По данным учреждения за 2018 год, на жителей Челябинской и Свердловской областей приходится порядка 60% всего входящего потока международной посылочной почты в Уральский регион, что составляет свыше 16 млн международных отправлений. "За последние полгода - это третий новый почтовый маршрут, который открыт на территории макрорегиона Урал Почты России. Пересмотр логистических схем почтовых обменов и открытие новых маршрутов направлены в первую очередь на соблюдение контрольных сроков пересылки почтовых отправлений, а также обусловлен ростом объемов посылочной почты, включая международный трафик", - приводит пресс- служба слова директора макрорегиона Урал Почты России Дмитрия Киселева.

Макрорегион Урал Почты России включает шесть региональных филиалов: Челябинский, Свердловский, Курганский, Тюменский, Ханты-Мансийский и Ямальский, 2885 отделений почтовой связи, из которых 1869 - расположены в сельской местности. Протяженность маршрутов в макрорегионе превышает 271 тыс. км.