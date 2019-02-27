Правкомиссия выделила землю под застройку рядом с поврежденным домом в Магнитогорске

Участок может потребоваться для строительства дома для тех горожан, чьи квартиры были разрушены в результате взрыва, отмечается в сообщении.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по развитию жилищного строительства выделила Челябинской области участок под застройку в городе Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв бытового газа в жилой многоэтажке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет данную комиссию.

"Области необходимо иметь землю под строительство в том случае, если дом признают аварийным. Размер переданного участка - 0,8 га, он находится в непосредственной близости от пострадавшего дома, по улице Грязнова. Сейчас на месте аварии завершился демонтаж, идет обследование каждой квартиры. Руководство города и области должно внимательно отнестись к выбору подрядчика и качеству выполняемых работ", - приводятся слова Мутко в сообщении по итогам заседания.

Утром 31 декабря 2018 года на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.

Президент РФ Владимир Путин 16 января на совещании с членами правительства поручил расселить весь дом, а не несколько подъездов, однако не все жильцы с этим согласились. Решение по расселению будет принято после окончания демонтажа поврежденных подъездов и полного обследования дома, заседание межведомственной комиссии запланировано на 1 апреля. Если экспертиза подтвердит безопасность дома, те жильцы, которые не захотят переезжать, получат возможность вернуться в свои квартиры.