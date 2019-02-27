"Коляда-Театр" в Екатеринбурге поставит пьесу с участием пианиста Березовского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Театральный режиссер, драматург, художественный руководитель "Коляды-Театра" Николай Коляда намерен поставить в Екатеринбурге спектакль по пьесе, написанной по записным книжкам писателя Венедикта Ерофеева. Желание участвовать в постановке высказал известный пианист Борис Березовский.

О планах поставить пьесу драматурга Льва Яковлева Коляда сообщил в среду ТАСС. Он также сообщил на своей официальной странице в Facebook, что предложение от Березовского о постановке спектакля поступило во вторник после просмотра спектакля "Двенадцать стульев" в "Коляде-театре".

"Борис [Березовский] сказал, что хочет, чтобы я в своем театре поставил бы пьесу Льва Яковлева, написанную по записным книжкам Венедикта Ерофеева, и что он готов прилетать в Екатеринбург раз в месяц и <...> играть в этом спектакле. То есть он предложил <...> свое участие в спектакле в качестве <...> тапера", - написал Коляда.

Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. К. С. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-Театр" в Екатеринбурге, основанный 4 декабря 2001 года. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении и Польше.

Борис Березовский является одним из самых востребованных пианистов мира. Он участник крупнейших международных музыкальных фестивалей в России, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Словакии, Японии, США.