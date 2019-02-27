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Цифровую безопасность и применение IT-технологий в медицине обсудят на форуме в Югре

Кроме того, впервые на IT-форуме в 2019 году пройдет конференция EdCrunch по новым образовательным технологиям

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Конференция по цифровой безопасности "Инфофорум-Югра" пройдет в рамках XI международного IT-форума в Ханты-Мансийске. В ней примут участие ведущие международные и федеральные эксперты, сообщили ТАСС в региональном департаменте информационных технологий и цифрового развития.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - и государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В 2019 году форум пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 июня.

"В рамках форума планируется провести конференцию по цифровой безопасности "Инфофорум-Югра" с ведущими федеральными и международными экспертами, среди которых - представители Министерства здравоохранения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России", - сообщил представитель департамента.

Впервые на форуме в 2019 году пройдет конференция EdCrunch по новым образовательным технологиям. Кроме того, в ходе тематических секций эксперты обсудят внедрение цифровых технологий в здравоохранении и культуре. Основная тема форума - цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС.

Организаторы ожидают, что в текущем году форум посетят не менее 3 тыс. участников. Столько же было в 2018 году, когда на мероприятие приехали представители 55 стран и 43 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-Форума.

Теги
РоссияШанхайская организация сотрудничестваБРИКСХанты-Мансийский автономный округIT-форум с участием стран БРИКС и ШОС
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