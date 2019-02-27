Организаторы акции "День без турникета" в Свердловской области ожидают до 20 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Организаторы акции "День без турникета", которая пройдет с 15 по 22 апреля в крупных городах Свердловской области, ожидают до 20 тыс. экскурсантов. Об этом в среду сообщила руководитель программы "Единая промышленная карта", организатор акции Вероника Пиджакова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"В 2019 году акция "День без турникета" сможет принять 20 тыс. экскурсантов. Все эти экскурсии будут исключительно бесплатными. Уже сегодня массово идет регистрация как предприятий, так и школьников, и отдельных семейных туристов, которые с 15 по 22 апреля примут участие в этой акции", - сказала Пиджакова.

Она пояснила, что в этом году основными городами-участниками акции станут Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма и Первоуральск.

Первая акция "День без турникетов" состоялась в Екатеринбурге в конце ноября 2018 года. Свои турникеты в этот день отключили 38 предприятий и приняли порядка трех тысяч человек.

Основными целями акции являются профориентация школьников, а также знакомство жителей Свердловской области с уникальным экономическим потенциалом региона.