На Ямале сняли введенные из-за метели ограничения на движение транспорта по зимникам

ТАСС, 27 февраля. Ограничения на движение транспорта, введенные из-за метели, сняты на всех четырех зимниках в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в среду ТАСС в дирекции дорожного хозяйства ЯНАО.

Все зимники на Ямале 26 февраля были закрыты из-за погодных условий - порывистого ветра, метели и недостаточной видимости.

"Все зимники открыты", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, для обеспечения безопасности на дорогах региона круглосуточно дежурят более 30 единиц техники.