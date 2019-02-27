Рейс из РФ в Таиланд сел в Екатеринбурге из-за закрытия воздушного пространства Пакистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании AzurAir, который вылетел из Санкт-Петербурга в тайскую провинцию Краби около 6:00 мск, прибыл в аэропорт Екатеринбурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

Ранее сообщалось, что самолет рейса ZF-7833 возвращается назад в Россию из-за закрытия воздушного пространства в Пакистане. На борту судна находятся 334 пассажира, в том числе 30 детей. Авиакомпания обязалась доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации.

"Рейс прибыл в 15:26 (13:26 мск) ", - сказали в пресс-службе.

Ситуация на линии разграничения, которая разделяет армии Индии и Пакистана в спорном Кашмире обострилась 14 февраля, когда в округе Пулвама в северном индийском штате Джамму и Кашмир было совершено нападение на военную колонну, в результате которого погибли 45 человек. Ответственность за атаку на себя взяла группировка "Джаиш-е- Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"). Индия и Пакистан в среду сообщили о воздушном бое над линией контроля, которая разделяет армии этих стран.