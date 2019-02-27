Специнвестконтракт на 1 млрд рублей на запуск химического производства заключили на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Специальный инвестиционный контракт стоимостью более 1 млрд рублей на реализацию в течение семи лет проекта по организации производства химической продукции для литейной промышленности подписали в Свердловской области. Об этом сообщили в среду журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Министерство промышленности и науки Свердловской области заключило специальный инвестиционный контракт (СПИК) с химическим предприятием Нижнего Тагила. Документ предполагает реализацию в регионе в течение семи лет инвестиционного проекта стоимостью 1 миллиард 826 тысяч рублей. При поддержке правительства региона ООО "Уралхимпласт - Хюттенес Альбертус" организует в Нижнем Тагиле производство химической продукции для литейной промышленности", - говорится в сообщении.

По условиям специнвестконтракта, со стороны Свердловской области предприятию предоставлено право перечислять налог на прибыль по пониженной ставке в части, зачисляемой в региональный бюджет. "Новое производство будет отвечать мировым экологическим и энергоэффективным стандартам и будет способствовать реализации программ импортозамещения", - говорится в сообщении.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.