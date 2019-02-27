СК на Ямале предъявил новое обвинение экс-директору фонда развития Нового Уренгоя

ТАСС, 27 февраля. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) предъявили бывшему директору фонда развития Нового Уренгоя, а также его заместителю новое обвинение. Их обвиняют в совершении мошенничества на сумму не менее 16,9 млн рублей, сообщается в среду на сайте регионального управления СК.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по ЯНАО выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности. По данному эпизоду следствием предъявлено обвинение бывшему исполнительному директору некоммерческой организации и его заместителю в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году замдиректора фонда развития Нового Уренгоя с согласия руководителя заключил договор о купле-продаже принадлежащего фонду спортивного комплекса по стендовой стрельбе, оценив его в 30 млн, в то время как стоимость имущества фонда составляла более 46 млн рублей. "Таким образом, директор фонда, его заместитель, иные лица из числа сотрудников администрации города Новый Уренгой, а также аффилированные с ними лица совершили хищение чужого имущества путем обмана, причинив фонду имущественный ущерб в размере не менее 16,9 млн рублей", - пояснили в управлении.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего директора фонда возбуждено уголовное дело. По данным следствия, руководство фонда продало по заниженной стоимости долю в уставном капитале принадлежавшей фонду управляющей компании "Динамика", чем причинило ущерб на сумму не менее 22 млн рублей, а также не уплатило в бюджет РФ налог на добавленную стоимость в размере более 58 млн рублей.