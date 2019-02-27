Челябинский омбудсмен добилась реабилитации необоснованно репрессированной женщины

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова добилась реабилитации необоснованно репрессированной по политическим мотивам женщины, которой ранее отказала областная прокуратура. Об этом омбудсмен сообщила в среду ТАСС.

Уроженка Узбекистана в 1953 году вместе с матерью и остальными членами семьи была признана судом виновной в антисоветской пропаганде и впоследствии репрессирована. Судимость сняли 1 февраля 1955 года. В 2018 году женщина переехала из Узбекистана в Челябинск, но когда обратилась в областную прокуратуру за справкой о реабилитации, получила отказ.

"Как только об этом стало известно, нами было написано письмо на имя прокурора Челябинской области Виталия Лопина, в котором мы попросили повторно рассмотреть этот случай. После повторного рассмотрения прокурорскими работниками в феврале 2019 года женщина была реабилитирована. Ей была выдана соответствующая справка", - сказала собеседница агентства.

Из ответа областной прокуратуры заявительнице следует, что в первый раз ей было отказано, так как прокурорские работники считали, что за реабилитацией ей следовало обращаться не в прокуратуру Челябинской области, а в органы прокуратуры Узбекистана.

"Вместе с тем, как позже сообщил помощник прокурора, по федеральному закону "О реабилитации жертв политических репрессий", документы о реабилитации, выданные в государствах - бывших союзных республиках СССР имеют силу на всей территории Российской Федерации. Заявитель подлежит реабилитации по ст. 1.1 закона как ребенок, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте без попечения одного из родителей, необоснованно репрессированного по политическим мотивам. Поэтому после пересмотра вопрос был решен в пользу женщины", - пояснила Павлова.