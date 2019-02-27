Суд в Челябинске взыскал 700 тыс. рублей в пользу работницы, отравившейся инсектицидом

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Тракторозаводский районный суд Челябинска частично удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с агрокомплекса "Чурилово" 700 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда работнице, которая стала инвалидом в результате отравления инсектицидом. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, жительница Челябинска в июле 2017 года на работе получила острое отравление химическим препаратом для защиты растений, в результате она утратила трудоспособность, став инвалидом. Из материалов дела следует, что женщина проводила обработку помещений агрокомплекса специальным препаратом, при этом получила химический ожог.

"По результатам проверки прокуратурой района в Тракторозаводский районный суд Челябинска предъявлено исковое заявление о взыскании с ООО Агрокомплекс "Чурилово" компенсации морального вреда. Решением суда в пользу работника взыскано 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда рассказали, что прокурор просил взыскать с агрокомплекса в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей. А ответчик возражал по иску частично, пояснив, что считают разумной сумму компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Агрокомплекс "Чурилово" является одним из крупнейших тепличных хозяйств закрытого грунта на Урале.