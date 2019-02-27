Более 600 пассажиров, следовавших в Таиланд и Вьетнам, размещены в отелях Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Более 600 человек, которые летели на самолетах авиакомпании AzurAir в Таиланд и Вьетнам и сделали посадку в Екатеринбурге из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном, временно размещены в гостиницах города. Об этом в среду сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее сообщалось, что авиакомпания AzurAir объявила о возвращении в Россию своих двух самолетов, следовавших рейсами в Таиланд и Вьетнам, из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном. Оба воздушных судна совершили посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Авиакомпания обязалась доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации. На бортах двух самолетов находилось более 600 человек.

"Екатеринбург обладает развитой сферой гостеприимства и приобрел бесценный опыт в ходе подготовки и проведения матчей ЧМ по футболу. Номерной фонд столицы Урала насчитывает 11 тыс. мест, поэтому проблем с размещением пассажиров не возникло. Отельеры оперативно откликнулись на запрос авиакомпании. Крупной гостиничной сетью были размещены все пассажиры", - сообщили в департаменте.

Ситуация находится под контролем министерства инвестиций и развития, которое "готово при необходимости оказать любую посильную помощь".

Ранее 27 февраля стало известно о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана из-за напряженности в отношениях Индии и Пакистана. Причиной напряженности стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ подвергли удару военные объекты в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями о том, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.