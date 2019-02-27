Самолет авиакомпании AzurAir, севший в Екатеринбурге, вылетел в Таиланд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании AzurAir, который следовал из Санкт-Петербурга в тайскую провинцию Краби, но не смог долететь из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном, отправился в пункт назначения из аэропорта Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту "Кольцово".

Ранее сообщалось, что авиакомпания AzurAir объявила о возвращении в Россию двух своих самолетов, следовавших в Таиланд и Вьетнам, из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном. Оба воздушных судна совершили посадку в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге. Авиакомпания обязалась доставить пассажиров к местам отдыха после разрешения ситуации.

"Самолет компании AzurAir рейсом ZF-7833 Санкт-Петербург - Краби вылетел из Екатеринбурга в 23:27 мск в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.

Ранее сегодня стало известно о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана из-за напряженности в отношениях Индии и Пакистана. Причиной напряженности стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").