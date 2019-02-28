Федерация шахмат Свердловской области подготовит суворовцев к олимпиадам Минобороны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургское суворовское военное училище (ЕкСВУ) заключило соглашение с Федерацией шахмат Свердловской области о подготовке курсантов к будущим олимпиадам по шахматам среди довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в четверг.

"Екатеринбургское суворовское училище подписало соглашение о сотрудничестве с Федерацией шахмат Свердловской области. Соглашение подписали вице-президент, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян и начальник ЕкСВУ полковник Юрий Затонацкий. Тренеры федерации помогут подготовить талантливых суворовцев к олимпиадам среди довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ по шахматам. Кроме того, будут проведены совместные турниры, ближайший приурочен к 9 мая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после подписания соглашения состоялся сеанс одновременной игры по шахматам на 35 досках, суворовцам и воспитателям училища противостояли международный гроссмейстер Наум Рашковский, чемпионка мира по блицу среди девочек до 14 лет Лея Гарифуллина и двукратный чемпион Европы среди мальчиков Артем Пингин.

"По мнению титулованных мастеров шахмат, лучше всего в сеансе одновременной игры проявили себя суворовец Алексей Воронецкий, сыгравший вничью с международным гроссмейстером Наумом Рашковским, а также суворовцы Иван Зайцев и Михаил Супрунов", - уточнили в пресс-службе.