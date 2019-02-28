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Главу отделения "Свидетелей Иеговы" в Югре отпустили из-под стражи под домашний арест

В отношении членов отделения, которое действовало в Урае на протяжении года, ранее было возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения лидеру отделения организации "Свидетели Иеговы" (в России признана экстремистской и запрещена) в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

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Как сообщалось ранее, следствие возбудило дело по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") в отношении членов отделения, которое действовало в Урае на протяжении года. Лидер отделения по решению суда был арестован на два месяца.

"Суд изменил ему меру пресечения. [Фигурант] сначала обжаловал арест в окружном суде, который отменил данное решение и направил на новое рассмотрение. Повторно Ханты-Мансийский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

Кроме Урая ранее силовыми ведомствами в ХМАО была выявлена ячейка иеговистов в Сургуте. В отношении трех задержанных ее адептов следователи возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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