Главу отделения "Свидетелей Иеговы" в Югре отпустили из-под стражи под домашний арест

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения лидеру отделения организации "Свидетели Иеговы" (в России признана экстремистской и запрещена) в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Как сообщалось ранее, следствие возбудило дело по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") в отношении членов отделения, которое действовало в Урае на протяжении года. Лидер отделения по решению суда был арестован на два месяца.

"Суд изменил ему меру пресечения. [Фигурант] сначала обжаловал арест в окружном суде, который отменил данное решение и направил на новое рассмотрение. Повторно Ханты-Мансийский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

Кроме Урая ранее силовыми ведомствами в ХМАО была выявлена ячейка иеговистов в Сургуте. В отношении трех задержанных ее адептов следователи возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.