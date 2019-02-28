Фотограф Лошагин переведен в колонию в Екатеринбурге после его заявления о пытках

Ранее сообщалось , что на встрече в исправительной колонии №54 в городе Новая Ляля Свердловской области Лошагин рассказал уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой о массовых пытках и сексуальных издевательствах в колонии. После этой информации сотрудники ГУФСИН начали внутреннюю проверку, а Лошагин был переведен в безопасную зону в колонии.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Осужденный за убийство своей жены фотограф Дмитрий Лошагин переведен в исправительную колонию (ИК) №10 в Екатеринбурге после его заявления о пытках. Там он будет работать в цехе деревообработки, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

"Лошагин переведен в ИК-10 в Екатеринбурге. Он впервые будет работать в колонии - в цехе по обработке дерева - и выплачивать долги. В ИК налажено производство мебели. Для него [Лошагина] будут созданы все необходимые условия", - сказали в пресс-службе.

Процесс над Лошагиным вызвал широкий общественный резонанс. Как установил суд, он в ночь на 23 августа 2013 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою жену - Юлию Прокопьеву-Лошагину, вывез ее тело в лес и поджег. Он был арестован, вину не признал, отказался давать показания и пройти проверку на полиграфе.

По итогам первого судебного процесса Лошагин был оправдан, однако летом 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 10 годам колонии. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до 9 лет и 10 месяцев. Сумма выплат семье погибшей не разглашается. Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы фотографа.