В Челябинске осуждены пятеро мужчин, пытавшихся сбыть наркотики в колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Курчатовский районный суд Челябинска признал пятерых граждан виновными в том, что они покушались на сбыт в колонии свыше 1 кг гашиша. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 13 лет, сообщила журналистам в четверг пресс-служба областного управления ФСБ России.

"Участники наркокартеля были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в 2017 году, у них изъято более 1 кг гашиша. Наркотическое средство предназначалось для сбыта осужденным, отбывающим наказание в одной из исправительных колоний региона. Двое организаторов преступления приговорены Курчатовским районным судом Челябинска к 13 и 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, трое членов наркокартеля приговорены к лишению свободы на сроки от 8 до 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уголовные дела расследованы следственным органом УФСБ. Часть наркотиков сообщники приобрели в соседней Свердловской области, а часть им должны были доставить курьеры из Республики Тыва. Наркотики планировалось переместить через ограждение исправительной колонии с помощью арбалета.

В декабре 2018 года суд, учитывая деятельное раскаяние шестого участника наркокартеля, приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.