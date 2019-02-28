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Экс-главу УФНС по Курганской области приговорили к 8,5 года колонии за взятку

По данным следствия, в феврале 2018 года Владимир Рыжук потребовал 3 млн рублей от бизнесмена, который по результатам мероприятий налогового контроля был подвергнут имущественным взысканиям

ТАСС, 28 февраля. Курганский городской суд приговорил бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Курганской области Владимира Рыжука к 8,5 года лишения свободы за взяточничество. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд приговорил [Рыжука] к 8 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Рыжук обвинялся в получении взятки и растрате. Установлено, что в феврале 2018 года Рыжук потребовал 3 млн рублей от бизнесмена, который по результатам мероприятий налогового контроля был подвергнут имущественным взысканиям на общую сумму более 65 млн рублей. В том же месяце бизнесмен передал Рыжуку часть взятки в размере 500 тыс. рублей.

Обвинение в растрате связано с тем, что чиновник с 2014 года по 2017 год за счет бюджетных средств совершил на служебном автомобиле не менее 183 частных поездок в Тюмень к семье, причинив материальный ущерб на общую сумму не менее 394 тыс. рублей.

В ходе прения сторон гособвинение просило приговорить Рыжука к 13 годам заключения и штрафу в 30 млн рублей.

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РоссияКурганская область
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