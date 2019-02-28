Экс-главу УФНС по Курганской области приговорили к 8,5 года колонии за взятку

ТАСС, 28 февраля. Курганский городской суд приговорил бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Курганской области Владимира Рыжука к 8,5 года лишения свободы за взяточничество. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд приговорил [Рыжука] к 8 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Рыжук обвинялся в получении взятки и растрате. Установлено, что в феврале 2018 года Рыжук потребовал 3 млн рублей от бизнесмена, который по результатам мероприятий налогового контроля был подвергнут имущественным взысканиям на общую сумму более 65 млн рублей. В том же месяце бизнесмен передал Рыжуку часть взятки в размере 500 тыс. рублей.

Обвинение в растрате связано с тем, что чиновник с 2014 года по 2017 год за счет бюджетных средств совершил на служебном автомобиле не менее 183 частных поездок в Тюмень к семье, причинив материальный ущерб на общую сумму не менее 394 тыс. рублей.

В ходе прения сторон гособвинение просило приговорить Рыжука к 13 годам заключения и штрафу в 30 млн рублей.