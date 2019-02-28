Синоптики рассказали о погоде в регионах Урала в первые дни календарной весны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Потепление до нуля градусов и усиление осадков ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в первые дни марта, сообщили в четверг ТАСС в региональных гидрометцентрах.

В Свердловской области ожидается дневная оттепель до плюс одного градуса по Цельсию. "Днем первого и второго марта - положительная температура, увеличится количество осадков, снег пойдет, местами сильный. Погода не аномальная", - рассказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Мишарина.

Потепление прогнозируют и синоптики Росгидрометцентра в Тюмени: если 28 февраля столбики термометров показывают минус три градуса днем, то уже первого марта температура воздуха в дневное время будет держаться в районе минус двух градусов, пойдет снег. В выходные столбики термометров поднимутся до плюс одного градуса днем. Такая же температура ожидается и в Челябинской области.

Оттепель придет и в Курганскую область. "В начале марта в Курганской области ожидается потепление и небольшой снег. Первого марта ночью - до минус 15 градусов, днем - до минус семи. Второго марта в ночное время - до минус 10 градусов, в дневное - до минус семи", - сказали в региональном центре по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

В ямальском гидрометцентре ТАСС сообщили, что в ближайшие дни в арктическом регионе погода будет умеренно морозная. "Преобладающая температура ночью - минус 27 - 32 градуса, днем - минус 15 - 20 градусов. Опасных, неблагоприятных явлений не ожидается", - сказали в гидрометцентре.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) ожидается более теплая погода: ночью минус 6 - 11 градусов, днем - минус два - семь градусов.