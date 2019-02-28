Свердловский губернатор поручил проработать вопрос снижения тарифов за вывоз ТКО

На данный момент в Свердловской области ведут деятельность три региональных оператора по вывозу мусора - "Спецавтобаза", "Экосервис" и "Рифея". Для каждого из них установлен максимальный уровень тарифов - от 697,76 рублей до 845,87 рублей за кубометр мусора.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос снижения в регионе тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов, сообщил в четверг департамент информационной политики области.

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"Евгений Куйвашев поручил правительству области рассмотреть возможность снижения платы жителей за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, в ближайшее время власти изучат данный вопрос, произведут необходимые расчеты и доложат главе региона о результатах. Также губернатор поставил задачу ускорить работу по увеличению количества контейнерных площадок и оснащению их современными контейнерами для сбора отходов.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.