"Курганмашзавод" определил нефтегазовое направление основным в гражданском производстве

ТАСС, 28 февраля. "Курганмашзавод", который 21 февраля перешел под управление госпорпорации "Ростех", определил основным направлением своей деятельности нефтегазовую отрасль. Об этом в четверг сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков.
В четверг стало известно, что ПАО "Курганмашзавод" (единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты) перешло под акционерный контроль госкорпорации "Ростех".
- Курганмашзавод продолжит платить налоги в Курганской области и после разделения КТЗ
- Дело о банкротстве "Курганмашзавода" прекращено судом
- "Курганмашзавод" намерен вдвое нарастить объемы выпуска гражданской продукции в 2019 году
- Передача "Курганмашзавода" под управление Ростеха завершится в I квартале 2019 года
Шумков напомнил, что, согласно указу президента, к 2025 году 50% всей продукции "Ростеха" с оборонных заводов должны быть гражданскими. "Основное направление, которое мы выбрали с учетом того, что ["Курганмашзавод"] - это механическая обработка, и высокоточная обработка, это в основном нефтегаз", - сказал Шумков.
Ранее сообщалось, что "Курганмашзавод" вышел на отметку 10,5% в соотношении выпуска военной и гражданской техники. Объемы производства продукции мирного назначения в 2018 году увеличились по мини-погрузчикам МКСМ-800 на 20%, по гусеничным вездеходам ТМ-140 на 56%. В 2019 году планируется нарастить объемы как минимум вдвое.
"Курганский машиностроительный завод" - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира.