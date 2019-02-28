"Курганмашзавод" определил нефтегазовое направление основным в гражданском производстве

В четверг стало известно, что ПАО "Курганмашзавод" (единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты) перешло под акционерный контроль госкорпорации "Ростех".

ТАСС, 28 февраля. "Курганмашзавод", который 21 февраля перешел под управление госпорпорации "Ростех", определил основным направлением своей деятельности нефтегазовую отрасль. Об этом в четверг сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Шумков напомнил, что, согласно указу президента, к 2025 году 50% всей продукции "Ростеха" с оборонных заводов должны быть гражданскими. "Основное направление, которое мы выбрали с учетом того, что ["Курганмашзавод"] - это механическая обработка, и высокоточная обработка, это в основном нефтегаз", - сказал Шумков.

Ранее сообщалось, что "Курганмашзавод" вышел на отметку 10,5% в соотношении выпуска военной и гражданской техники. Объемы производства продукции мирного назначения в 2018 году увеличились по мини-погрузчикам МКСМ-800 на 20%, по гусеничным вездеходам ТМ-140 на 56%. В 2019 году планируется нарастить объемы как минимум вдвое.

"Курганский машиностроительный завод" - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира.