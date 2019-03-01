Военная делегация Узбекистана приняла участие в танковых учениях в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Представители армии Узбекистана, которые прошли войсковую стажировку в уральской танковой дивизии, приняли участие в управлении подразделениями в ходе совместных тактических учений, которые состоялись в Челябинской области. В маневрах было задействовано более 1 тыс. военнослужащих, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в пятницу.

Ранее сообщалось, что в соответствии с планом международного военного сотрудничества группа офицеров тактического звена из Узбекистана в количестве 27 человек прибыла в Челябинскую область для прохождения войсковой стажировки на базе танковой дивизии. В ходе стажировки узбекистанские военные познакомились с процессом боевой подготовки военнослужащих танкового соединения, обучились новым способам действий войск, в том числе по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами как днем, так и ночью.

"На Чебаркульском полигоне состоялись тактические учения танковых подразделений по взаимодействию с армейской авиацией и артиллерией, где представители Узбекистана приняли участие по управлению подразделениями. К тактическим учениям было привлечено более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе самоходные гаубицы "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град", техника связи пятого поколения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на завершающем этапе учений военнослужащие провели боевые стрельбы из штатного вооружения танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2 по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу противника. Поддержку с воздуха оказали вертолеты армейской авиации Ми-24.

1 марта российская военная делегация во главе с командующим войсками Центрального военного округа генерал- полковником Александром Лапиным прибыла в пятницу в Узбекистан. В рамках визита генерал-полковник Александр Лапин в Ташкенте встретится с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майором Павлом Эргашевым, в ходе которого стороны обсудят актуальные вопросы региональной безопасности в Центральной Азии.